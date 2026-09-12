Държавният резерв разкри колко горива имаме. Изобличи три фирми
90-дневните запаси на гориво от "Лукойл" са 98% осигурени
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90-дневните запаси на гориво от "Лукойл" са 98% осигурени
Създаден е с мисия да гарантира национална сигурност
Да се отворел държавният резерв
БСП с план за спасение на фирмите
София. На днешното си редовно заседание правителството освободи Емил Колев като председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запа...
Председателят на Държавния резерв ще може да освобождава продукти и материали от него в случай на бедствено положение. Това реши кабинетът, за да уско...
Държавният резерв и военновременните запаси са добре попълнени, увериха от ресорното ведомство. Съобщението бе във връзка с появила се информация, че...
Хасково. Хасковската мандра "Българско сирене" ще връща установените в базата й липси към Държавния резерв за близо 300 000 лв. с присъда. По делото с...
Хасково. Хасковската мандра „Българско сирене" ще връща установените в базата й липси към Държавния резерв за близо 300 000 лв. с присъда. По дел...
Хасково. Хасковска мандра отиде на прокурор заради засечените липси от сирене и кашкавал от „Държавен резерв", съобщиха от полицията. Фирмата за прои...