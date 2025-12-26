Невиждани опашки пред банкоматите! Истерия за пари

Снимки: "Телеграф"

Сякаш цяла България се втурна да се сбогува с лева. В навечерието на приемането на еврото, банкоматите с депозитна функция се превърнаха в сцена на финансово напрежение, нетърпение и дори отчаяние.

Пред банковите клонове и моловете се извиха опашки, които напомняха на сцени от прехода – хора с пачки, касички, торбички със стотинки и тревога в очите.

Депозитната треска – да вкараш, преди да е късно

Причината за истерията е проста: всеки лев, внесен по сметка преди полунощ на 31 декември, ще бъде автоматично превалутиран в евро – без такса, без бюро, без чакане.

Банкоматите с депозитна функция се оказаха най-бързият път към това. Но не и най-лесният.

Оказа се, че има лимит – до 9700 лева в рамките на 24 часа и максимум 300 банкноти.

Хора с по-големи суми обикаляха от машина на машина, търсейки работещ банкомат. Един мъж се опита да вкара 30 000 лева, като разделяше сумата на части и обикаляше из града, предаде "Телеграф".

Банкоматът гълта, но не винаги връща

Не липсваха и драми. Машини блокираха, отказваха да заверят сумата, гълтаха банкноти и издаваха бележки с номера на купюра.

Служителите обясняваха, че причината не е препълване, а състоянието на банкнотата – смачкана, надраскана, понякога дори чисто нова.

Следва протокол, чакане от 7 до 10 дни и надежда, че парите ще се върнат по сметката.

Мобилното банкиране – в режим „опитайте по-късно“

Онлайн платформите на банките също не издържаха на наплива.

„Поради големия брой клиенти, достъпът е временно затруднен“ – това съобщение се появи в мобилното банкиране на една от водещите банки.

Клиенти от Варна и София съобщиха, че банкоматите са покрити с листи и не работят. Финансовата система се задъхваше под натиска на последните дни на лева.

Стотинките – от тежест в джоба до опашка пред БНБ

Мнозина решиха да се отърват и от стотинките. Пред Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ 10 се извиха опашки за уедряване. До 150 лева – безплатно. Над тази сума – такса от 1,8%, ако монетите не са сортирани, и 1,4%, ако са.

Опашката вървеше бавно – по двама души на час. Но хората чакаха, защото знаеха, че БНБ ще обменя левове и стотинки без краен срок.

Нумизматичният финал – край на старите банкноти

От 1 януари БНБ спира обмяната на банкноти и монети, емитирани преди 1999 г. Те вече не са законно платежно средство, но се търгуват в интернет – столевката със Захарий Зограф се продава за 7–10 лева, а някои оптимисти искат и по 400. Старите пари се превръщат в колекционерска стойност – последен спомен от една епоха.

Еврото идва, но левът си тръгва с опашки

Тази финансова паника не е просто технически преход. Тя е емоционален сблъсък с навика, с доверието, с усещането за контрол. Българинът не просто вкарва пари – той се сбогува с валутата, която носи в джоба си от десетилетия.

И го прави с опашка, с бележка от банкомата, с надежда, че всичко ще е наред след полунощ.

