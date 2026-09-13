Скандал в ЕС: Тайна държава спря монета в чест на българската азбука
Кой е основният заподозрян
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Кой е основният заподозрян
Последните дни на лева – паника, опашки и стотинки в джоба
Пазарът полудя, старите стотинки поскъпнаха тройно за година
Отговор на въпроса: Що е нумизматика? получиха десетки ученици в Регионален исторически музей – Благоевград. Заниманието е част от Лятната детска школ...
ДАНС и МВР издирват 1 милиард на КТБ в чужбина Над хиляда монети, предимно златни, е натрупал Цветан Василев. Колекцията му утре ще бъде предадена на...
Калотина. Съкровище от древни монети беше спасено от нелегален износ от митническите служители на пункта при Калотина, съобщиха от Агенция „Митници"...