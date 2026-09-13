Всичко за Нумизматика

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Урок по нумизматика в музея

Урок по нумизматика в музея

Отговор на въпроса: Що е нумизматика? получиха десетки ученици в Регионален исторически музей – Благоевград. Заниманието е част от Лятната детска школ...

29 юни | 9:10
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Цветан Василев с 1000 жълтици

Цветан Василев с 1000 жълтици

ДАНС и МВР издирват 1 милиард на КТБ в чужбина Над хиляда монети, предимно златни, е натрупал Цветан Василев. Колекцията му утре ще бъде предадена на...

15 януари | 8:05
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