Невиждани опашки пред банкоматите! Истерия за пари
Последните дни на лева – паника, опашки и стотинки в джоба
Следете всички новини, анализи и коментари за мобилно банкиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Последните дни на лева – паника, опашки и стотинки в джоба
Банките информираха за колко време няма да се извършват някои финансови операции
Повече от половината от новите клиенти на ОББ са станали такива изцяло дистанционно от началото на годината