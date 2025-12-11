За ЧНГ: Тази онлайн услуга спира заради еврото

При преминаването от левове в евро няколко дни в страната няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране.



Банките вече изпращат на клиентите си съобщения за периода, в който електронните им канали за разплащания няма да работят. Те варират от два до четири дни.



По този повод банките съветват: "Планирайте предварително своите онлайн банкови операции, направете важните преводи и плащания преди посочените от вашата банка часове и дати", пише Сега.



Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните счетоводни банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни, както и кредитните им сметки), обясняват от финансовите институции. Промяната на всички тези системи, вкл. платежните системи за местни и международни преводи, системите за онлайн и мобилното банкиране и други, изисквала по-продължително технологично време.



Така към временното спиране за няколко часа на работата на ПОС-терминалите, се прибавя и още едно затруднение в разплащанията по новогодишните празници, което всички българи трябва да имат предвид. Българските банки вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01.00 часа на 1 януари 2026 г.



Освен това банките предупреждават още, че междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета ще са възможни до следобедните часове на 30 декември.

Банкоматите няма да работят между 21.00 часа на 31 декември до 01.00 часа на 1 януари. Те ще бъдат заредени с еврови банкноти (наред с левовите) на 30 и 31 декември, но след 01.00 часа на 1 януари ще пускат само банкноти в евро. Депозитните банкомати ще приемат левове до края на януари 2026 г.



Заредете се с пари в брой - левове и евро, не само за Новогодишната нощ, но и за първите дни на 2026 г., съветват банките.

