ОББ пусна нова версия на звездното си приложение ОББ Мобайл
Има нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги
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Има нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги
Банките информираха за колко време няма да се извършват някои финансови операции
22-годишна спечелила доверието на 90-годишната жена
Мобилното приложение на ЦКБ е с още по-добро ниво на сигурност и достъпност чрез използване на биометрични данни при онлайн пазаруване
Схемата е изключително добре изпипана
Хакери атакуват стотици банкови сметки всеки ден у нас. Най-често те засягат електронното банкиране. Вирус от типа "бот нет" краде информация за потре...