Цените на бензин и дизел политат. Брюксел с извънреден ход

Налогът ще зависи от енергийното съдържание и вредните емисии на горивата

Акцизът за бензина става 10,75 евро за гигаджаул

Извънреден ход на Европейската комисия вдига цената на бензин и дизел. Акцизите за автомобилните горива да бъдат повишени и да се определят не на база литри, а според енергийното им съдържание, предлага Европейската комисия. Ако промяната бъде приета, цените на бензина и дизела ще нараснат с около 10 ст. за литър, каза за “Труд news” Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). Най-голям ще бъде ударът за пропан-бутана (LPG), който ще поскъпне с 15-20 ст. за литър.

Целта на Европейската комисия е с промени в Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти да бъдат повишени акцизите за традиционните изкопаеми горива, за да имат стимул хората и фирмите да използват повече алтернативни горива и електричество. За бензина и дизела Европейската комисия (ЕК) предлага минималният акциз да бъде 10,75 евро за един гигаджаул. В момента у нас акцизът за бензина е 710 лв. за 1000 литра, а за дизела (газьол) - 646 лв. за 1000 литра. Като се има предвид енергийното съдържание на горивата и това, че върху акциза се дължи и 20% ДДС, крайните цени на бензина и дизела ще нараснат с около 10 ст. за литър, ако предложението на ЕК бъде прието, показват изчисления на БПГА.

За да стане всичко това, трябва да има съгласие между всички страни от ЕС. Но на последното заседание на министрите на финансите на държавите от ЕС (ЕКОФИН) отново не беше постигнато окончателно споразумение. Предложението на Европейската комисия е след като новите правила за акцизите влязат в сила да има преходен период от 10 години, така че в началото новата схема на облагане да стартира с по-ниски акцизи, които постепенно да нарастват до 2036 г. Но за бензина и дизела не е предвиден такъв преходен период и идеята е още в началото при преминаване на облагане на база енергийно съдържания за тях да бъдат плащани значително по-високи акцизи.

През последните години политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката се промени радикално. Действащата в момента директива за облагане на горивата вече не е съобразена с настоящите политики на ЕС, посочват в мотивите си от ЕК. Предложената нова директива е част от законодателния пакет “Fit for 55” и се фокусира върху проблемите на околната среда, а целта е намаляване на замърсяването на въздуха.

Необходимо е да бъдат премахнати стимулите за потребление на изкопаеми горива в целия ЕС, за да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, посочват авторите на новата директива. Освен заради подготвяното повишаване на акцизите, горивата за автомобили допълнително ще поскъпнат заради включването им в схемата за търговия с вредни емисии. Добрата новина е, че това няма да стане от 2027 г., както беше планирано, а е отложено за 2028 г. Включването на горивата в схемата за търговия с емисии означава, че потребителите ще плащат за използване на горива, които отделят вредни емисии в атмосферата.

Действащата в момента директива за облагане на горивата не насърчава намаляването на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и използването на електричество и алтернативни горива (възобновяеми водород, синтетични горива, модерни биогорива и др.), пише в мотивите. Настояваща директива не дава и стимули за инвестиции в чисти технологии. С новата директива ще бъдат определени по-високи акцизи за изкопаеми горива и по-ниски за горива от възобновяеми източници, като по този начин се намалява ценовото предимство на изкопаемите горива пред по-малко замърсяващите алтернативи, посочват от Европейската комисия.

