Бум на имотния пазар у нас

Най-често купувачите на имоти са хора на възраст между 30 и 40 години, с доходи поне около средния за страната, казват брокери. Но все повече млади хора на възраст под 30 години купуват първия си дом, а хора в по-напреднала възраст с нарастване на доходите се местят в по-просторен дом в по-хубав квартал, пише "Труд".

Повечето хора търсят ново строителство, като най-много търсят двустайни жилища от спалня и всекидневна. Хората с високи доходи са по-активни на пазара на имоти, защото имат достатъчно налични пари или имат доходи, които им позволяват изплащането на ипотечен кредит.

Хората с по-ниски доходи също искат да живеят в по-хубав дом, но по-рядко могат да си позволят сключването на сделка, например ако продадат получени по наследство ниви или имот в друго населено място.

Търсенето на жилища е изключително голямо, което води до покачване на цените. Броят на сделките расте, въпреки голямото поскъпване на жилищата през последните години.

Големият ръст на доходите в България също е причина за увеличаването на покупките на имоти.

