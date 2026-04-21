Ситуацията на пазара на нови коли се влошава, а най-големите притеснения сред производителите са цените, отслабващото се търсене и нарастващият натиск върху разходите. Това показва проучване на Automotive News за настроенията сред ръководителите в автомобилната индустрия, цитирано от "Аутомедия".

Половината от мениджърите оценяват перспективите на индустрията за следващите шест месеца негативно, а само 26 процента гледат на бъдещето с оптимизъм. В същото време индексът на настроенията сред производителите е намалял спрямо предишното измерване, като прогнозите за следващите месеци са паднали под неутралното ниво. Сред най-важните причини за такава оценка индустрията днес посочва цените на автомобилите, търсенето и нарастващия натиск върху разходите.

Най-голямото предизвикателство за производителите са цените на транзакциите и натискът за отстъпки – област, която неотдавна определяше финансовите резултати на индустрията, а днес започва да ги ограничава. Само 27 процента от компаниите оценяват ценовата си ситуация като добра или много добра, а до 44 процента очакват тя да се влоши през следващите месеци. В същото време само 16 процента се надяват на подобрение.

Това означава, че по-нататъшните повишения на цените стават все по-трудни. Клиентите ще спрат да ги приемат, а производителите ще бъдат принудени да търсят други начини за поддържане на продажбите – главно чрез отстъпки и финансиране.

Другата страна на пазара също се променя. Търсенето, което поддържаше цените високи през последните години, започва да губи инерция. В момента 51 процента от производителите го оценяват като добро или много добро, но в прогнозите преобладава предпазливост – само 29 процента очакват подобрение, докато 38 процента прогнозират спад.

На практика това означава, че клиентите все по-често отлагат решенията за покупка и започват да реагират на ценовото ниво, чакайки по-добри оферти или подобрение в икономическата ситуация.

Това се усложнява от нарастващия натиск върху разходите. В областта на разходите за труд, до 52 процента от производителите оценяват ситуацията си като средна, а по-малко от 40 процента смятат маржовете си за добри или много добри. В същото време до 75 процента от компаниите не очакват подобрение в разходите за труд в близко бъдеще.

Освен това има външни фактори – тарифи, нарастващи цени на суровините и геополитически напрежения, които допълнително ограничават възможността за по-нататъшно повишаване на цените без риск от загуба на клиенти.

Ситуацията на доставчиците остава допълнителен риск. Почти две трети от производителите се притесняват от влошаване на финансовото си състояние, което в крайна сметка може да доведе до прекъсвания в производството.

Това е значителна промяна в сравнение с предишни години – преди проблемът беше липсата на компоненти, днес финансовият риск на компаниите във веригата за доставки става все по-очевиден.

Комбинация от тези данни ясно показва, че пазарът променя правилата на играта. Производителите вече не могат да повишават цените свободно, защото търсенето започва да отслабва, но в същото време нямат възможност да ги понижат, защото разходите остават високи. В резултат на това отстъпките, промоциите и финансирането стават все по-важни, позволявайки продажбите да се поддържат без официални намаления на цените.

Ако тези прогнози се сбъднат, втората половина на годината може да изглежда различно от предишните години. Вече няма да има проблем с наличността на автомобили, а с тяхната продажба, което обикновено означава по-голяма гъвкавост в цените, и пазар, който за първи път от дълго време започва да се измества към купувача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com