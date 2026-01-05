Ключова новина за банките в евро. Купища пари

В края на ноември 2025 г. общите депозити в банковата система възлизат на 177.2 млрд. лв. и на месечна база нарастват с 1.2 млрд. лв. (0.7%). Увеличение е отчетено главно при депозитите на домакинства – с 3.0 млрд. лв. (2.9%). Това показват последните данни на БНБ.

Нарастват също депозитите на кредитни институции – с 227 млн. лв. (1.7%). През периода намаляват депозитите на нефинансови предприятия – с 1.7 млрд. лв. (3.3%), на сектор държавно управление – с 235 млн. лв. (6.0%), и на други финансови предприятия – с 53 млн. лв. (1.1%).Балансовият собствен капитал на банковата система в края на ноември възлиза на 29.4 млрд. лв. и спрямо края на октомври нараства с 3.9 млрд. лв. (15.3%). Увеличението се дължи главно на внесения капитал.

Към 30 ноември 2025 г. печалбата на банковата система е в размер на 3.4 млрд. лв., със 117 млн. лв. (3.6%) повече от реализираната за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 643 млн. лв. към 30 ноември 2025 г., с 65 млн. лв. (11.3%) повече спрямо отчетените към 30 ноември 2024. Активите на банковата система възлизат на 213.8 млрд. лв. и са с 5.6 млрд. лв. (2.7%) повече спрямо края на октомври. Паричните салда в централни банки нарастват през отчетния месец, като общата позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е увеличена с 3.6 млрд. лв. (11.3%), а делът ѝ в структурата на балансовите активи достига 16.5% (15.3% в края на октомври).

Нарастват също кредитите и авансите (с 1.9 млрд. лв., 1.4%) и дълговите ценни книжа (с 280 млн. лв., 0.8%), като заемат съответно 62.3% и 17.5% от балансовите активи към края на ноември (при съответно 63.1% и 17.8% в края на октомври).

