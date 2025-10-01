Назоваха най-добрите коли втора ръка

Надеждността е основен приоритет за купувачите на употребявани автомобили. Тези модели, подбрани от специалист за GOBankingRates, ще се харесат на всеки – те се отличават с изключителна надеждност.
Списъкът включва автомобили от известни производители. Употребяваните автомобили в класацията са способни да изминат 400 000 мили (приблизително 650 000 км).
Най-надеждните автомобили с голям пробег:
- Toyota Avalon;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Sienna;
- Toyota Sequoia;
- Honda Accord;
- Honda Pilot;
- Honda Odyssey;
- Honda Civic;
- Ford F-150;
- Ford Expedition;
- Subaru Outback;
- Hyundai Elantra.
