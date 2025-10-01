Назоваха най-добрите коли втора ръка

Бизнес

01 окт 25 | 12:41
Надеждността е основен приоритет за купувачите на употребявани автомобили. Тези модели, подбрани от специалист за GOBankingRates, ще се харесат на всеки – те се отличават с изключителна надеждност.

Списъкът включва автомобили от известни производители. Употребяваните автомобили в класацията са способни да изминат 400 000 мили (приблизително 650 000 км).

Най-надеждните автомобили с голям пробег:

  • Toyota Avalon;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Sienna;
  • Toyota Sequoia;
  • Honda Accord;
  • Honda Pilot;
  • Honda Odyssey;
  • Honda Civic;
  • Ford F-150;
  • Ford Expedition;
  • Subaru Outback;
  • Hyundai Elantra.

 

