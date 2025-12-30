Експерти назоваха 10 коли, които да не купуваме

Експерти съставиха антирейтинг на най-ненадеждните автомобили. Тези автомобили не се препоръчва да бъдат купувани, тъй като се развалят по-често от другите. По-добре е да се обмислят други модели.

Специалистите на GOBankingRates са съставили списък с 10 технически неизправни автомобила, пише "Блиц". Заслужава да се отбележи, че проблемите на тези автомобили се изострят с течение на времето и не си струва да бъдат купувани втора ръка, тъй като повредите са по-чести след 100 000 мили (приблизително 160 000 км).

Това е проблем за следващия собственик, който иска да купи употребяван автомобил с ограничен бюджет. Въпреки това, всеки иска да намери надежден автомобил, който няма да изисква високи разходи за ремонт в бъдеще.

Най-ненадеждните автомобили:

Нисан Алтима; BMW Серия 3; Ленд Роувър Дискавъри; Фиат 500; Джип Вранглер; Форд Фиеста; Крайслер 200; Фолксваген Тигуан; Мини Купър; Тесла Модел S.

