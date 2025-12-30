Бизнес

Експерти назоваха 10 коли, които да не купуваме

Проблемите на тези автомобили се изострят с течение на времето

Експерти назоваха 10 коли, които да не купуваме
Снимка: Freepik
30 дек 25 | 21:34
1199
Агенция Стандарт

Експерти съставиха антирейтинг на най-ненадеждните автомобили. Тези автомобили не се препоръчва да бъдат купувани, тъй като се развалят по-често от другите. По-добре е да се обмислят други модели.

Специалистите на GOBankingRates са съставили списък с 10 технически неизправни автомобила, пише "Блиц". Заслужава да се отбележи, че проблемите на тези автомобили се изострят с течение на времето и не си струва да бъдат купувани втора ръка, тъй като повредите са по-чести след 100 000 мили (приблизително 160 000 км).

Това е проблем за следващия собственик, който иска да купи употребяван автомобил с ограничен бюджет. Въпреки това, всеки иска да намери надежден автомобил, който няма да изисква високи разходи за ремонт в бъдеще.

Най-ненадеждните автомобили:

  1. Нисан Алтима;

  2. BMW Серия 3;

  3. Ленд Роувър Дискавъри;

  4. Фиат 500;

  5. Джип Вранглер;

  6. Форд Фиеста;

  7. Крайслер 200;

  8. Фолксваген Тигуан;

  9. Мини Купър;

  10. Тесла Модел S.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай