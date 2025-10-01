Дойде краят на култов в Европа автомобил

Последната бройка от хот-хеч Focus ST беше произведена в завода на Ford в Саарлуис, (Германия), което слага край на дългата история на напомпаната версия на модела, която беше много популярна сред автомобилните фенове в Европа. Производството на стандартния Focus ще продължи до ноември, след което моделът най-накрая ще напусне пазара.

По-рано компанията спря производството на Fiesta ST и Mondeo, което вече се отрази негативно на позицията й в Европа. Според Асоциацията на производителите на автомобили в Европа (ACEA ), пазарният дял на Ford е спаднал до 3,3%. През първите осем месеца на 2025 компанията е продала 260 342 автомобила, докато Volkswagen записва почти три пъти по-голям резултат, отбелязва "Аутомедия".

Сегментът на спортните хечбек продължава да се свива поради по-строгите екологични разпоредби. В допълнение към Focus ST, европейците вече загубиха моделите Honda Civic Type R и Hyundai i20 N и i30 N. Сред наличните предложения на пазара са VW Polo GTI, Golf GTI/R, Cupra Leon и Audi S3/RS3.

На фона на предстоящата забрана за нови двигатели с вътрешно горене до 2035 автомобилните производители изместват фокуса си към градски електрически автомобили като Abarth 500e и VW ID.3 GTX.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com