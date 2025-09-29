Обрат с електромобилите на германски гигант

Volkswagen ще спре производството на електрически автомобили в заводите си в Цвикау и Хановер за няколко дни.

Това е резултат от по-ниското от планираното търсене на електрически модели на германския концерн. В Германия вече се чуват гласове, че отказът от задвижванията с вътрешно горене не е добра идея.

Volkswagen вече е лидер в областта на електрификацията на европейските пазари. Още през април компанията изпревари Tesla, която записваше катастрофални резултати, за да стане най-големият доставчик на електрически автомобили в Европа, а сега има 28% пазарен дял. Само заводът в Цвикау вече е произвел повече от един милион автомобила от серията ID. за европейските пазари.

Въпреки безспорните успехи в тази област, преминаването към превозни средства с нулеви емисии напредва по-бавно, както предполагат плановиците на производството. В резултат на това Volkswagen обяви, че ще спре поточните линии в Цвикау и Хановер за няколко дни и ще намали производството на автомобили в Емден, предаде "Аутомедия".

Американските мита удариха Volkswagen

Производствените линии в Цвикау трябва да бъдат спрени на 6 октомври, а прекъсването на производството ще продължи седем дни. В този случай става въпрос главно за електрическия Audi Q4 E-Tron, за който търсенето е много по-ниско от първоначално планираното. Парадоксално обаче това не трябва да се дължи на нежеланието на европейските купувачи да купуват електрически автомобили.

Германският производител първоначално предполагаше много по-голямо търсене на Audi Q4 E-Tron в САЩ. Въпреки това, поради мястото на производство, моделът беше обект на високи мита, въведени през април от администрацията на Доналд Тръмп.

През последните дни, съгласно ново търговско споразумение между САЩ и ЕС, администрацията на САЩ се съгласи да намали тарифната ставка от 25 на 15 процента за повечето вносни стоки, включително по-специално автомобили. Новото споразумение между Вашингтон и Брюксел предполага, че по-ниските мита ще се прилагат със задна дата от 1 август.

Volkswagen забавя производството на електрически автомобили

Петдневната есенна пауза в производството ще обхване и завода в Хановер, където - освен електрическия ID. Buzz - се произвежда и Volkswagen T7 във варианта Multivan. Bloomberg също така съобщава, че компанията планира да намали производствения капацитет (по-кратко работно време и премахване на една смяна) в завода на Volkswagen в Емден, където се произвеждат електрическите модели ID.4 и ID.7. Ръководството също така ще обмисли сценарий за евентуално спиране на поточните линии в Емден за няколко дни.

Струва си да припомним, че през декември миналата година Volkswagen обяви план за намаляване на производствения капацитет на германските заводи със 700 000 превозни средства до 2030, което се изразява в намаляване на заетостта с 35 000 работни места. Споразумението със синдикатите обаче не предвижда съкращения на работни места в Емден и Цвикау.

Пазар на електрически автомобили в Европа през 2025

Според данни на Европейската асоциация на производителите на превозни средства (ACEA) общо 1 132 603 нови електрически автомобила, захранвани с батерии, се появяват по европейските пътища след първите осем месеца на 2025. Електрическите автомобили достигнаха 15,8% дял от пазара на ЕС, изпреварвайки дизеловите двигатели (9,4%) и динамично развиващия се plug-in хибриден сегмент (8,8%).

Най-голямо увеличение на регистрациите на електрически превозни средства е регистрирано в Германия (+39,2%), Белгия (+14,4%) и Нидерландия (+5,1%).

Проблеми на германската индустрия

Временното спиране на производството на електрически автомобили от Volkswagen е друг проблем за германската автомобилна индустрия. Тази седмица Bosch обяви планове за големи съкращения, които планират да намалят заетостта с 13 000 души, които в момента работят в германските заводи до края на десетилетието. Това е друг доставчик на части, който се бори с проблеми, по-рано подобни решения за съкращения на работни места бяха обявени от Continental и ZF Friedrichshafen.

Анализаторите предупреждават, че само през последните две години 55 000 души вече са загубили работата си в германската автомобилна индустрия, а общият брой на служителите може да спадне от 700 000 на 600 000.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com