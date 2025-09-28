Посочиха 5 автомобила, които не се развалят

Има автомобили, които си печелят репутацията на почти неразрушими. Собствениците им карат стотици хиляди километри, а посещенията в сервиза се ограничават главно до смяна на маслото и филтрите. Този списък включва пет модела - от икономични компактни автомобили, през практични комбита, до спортни купета. Какво е общото между тях? Издръжливост над средната и фактът, че сервизите не правят цяло състояние от ремонтите им.

Това означава, че това са автомобили, които си струва да имате в списъка си, когато търсите кола от даден клас. Разбира се, във всеки случай можете да попаднете на екземпляр, чийто собственик е пренебрегнал необходимата поддръжка (например смяна на масло) и следователно могат да възникнат проблеми (в случай на автомобили с турбокомпресор, липсата на редовно обслужване може да доведе до огромни разходи). Ето защо си струва да търсите такива единици, които имат ясна сервизна история, пише "Аутомедия".

Пет модела, които не се развалят:

Mercedes-Benz GLK 220 CDI

Porsche 911 Carrera S (991.1)

Skoda Octavia 1.6 TDI

Toyota Prius III

Volkswagen Passat 2.0 TDI B8

