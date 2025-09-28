Край! Емблематичен автомобил отива в историята

Дойде краят на култов автомобил.

Японският производител Mitsubishi се отказа от плановете си да пусне на пазара нова версия на хечбека Colt, базирана на последното поколение на Renault Clio. Според Automotive News Europe компанията е решила да се съсредоточи върху по-популярните сегменти - семейни модели и SUV.

Както е известно, настоящият Colt е създаден на базата на актуализираното Clio, моделна година 2023 и се различава от френския си аналог само по емблемите, решетка и гаранционни условия. Подобна стратегия беше използвана и за други модели на марката, включително Mitsubishi ASX, създаден на базата на Renault Captur.

Въпреки това главният изпълнителен директор на Mitsubishi Europe - Франк Крьол, заяви, че компанията възнамерява да засили позицията си там, където традиционно е силна - в класа на практичните автомобили с просторни каросерии и SUV. Сред тях са ASX, Eclipse Cross и Outlander.

В момента Colt все още е достъпен за поръчка при дилърите на японската марка, но с пускането на новия Clio в началото на 2026 моделът ще бъде спрян от производство, пише "Аутомедия".

