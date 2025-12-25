Цените на новите коли скачат. Причината

Повечето производители са доволни от решението на Европа да удължи живота на ДВГ, като отмени забраната за продажба на нови автомобили с конвенционално задвижване. Те искат повече време за преминаване към пълна електрификация, като твърдят, че по този начин защитават потребителите, които обаче отново ще бъдат потърпевши.

Властите в Брюксел може да отложат или отменят забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ, но остават ангажирани с идеята да ги направят още по-скъпи. И няма да чакат до 2035 година. Увеличението на цените ще се случи още през следващите месеци, като то ще засегне както колите с ДВГ, така и електромобилите, пише "Аутомедия".

Европа обединява изискванията за емисии и безопасността

Заради влизащите в сила изисквания повечето производители ще трябва да повишат цените на новите автомобили, като се очаква те да скочат с повече от 2000 евро. И това ще засегне дори моделите от най-ниски класове – като Dacia Spring и SEAT Ibiza, например.

Първата мярка, с която автомобилните компании трябва да се сблъскат, са строгите изисквания на общите правила за безопасност. Те влизат в сила от 7 юли 2026 г., така че всички автомобили с първа регистрация - не само тези, които излизат на улицата като нови след тази дата, но и тези, които се продават в момента, ще трябва да имат черна кутия за записване на катастрофи, интелигентен ограничител на скоростта (ISA) и по-мощни сензори и камери за три от асистентите на шофиране.

Това са асистент при аварийно спиране, който върви ръка за ръка с функция за разпознаване на пешеходци и велосипедисти, непрекъснатото наблюдение на водача и предупреждение при аварийно напускане на лентата при превозни средства с хидравлично сервоуправление. Система, която вече беше задължителна за автомобили с електрически сервоусилвател и първа регистрация от 7 юли 2024. Освен тези мерки, има и една, за която никой не е говорил досега, а именно - разширена зона за защита срещу удари в главите на пешеходци при удар, която всъщност представлява модификация на структурно ниво.

Повече от 2 000 евро на кола – това е цената на сигурността за Европа

Марките знаят, че са длъжни да повишат цените, но също така трябва да бъдат внимателни, за да не загубят продажби, въпреки че е неизбежно производствените разходи да се увеличат между 1000 и 2500 евро на автомобил. В случая става въпрос за приблизително 10% от тези мерки, свързани с безопасността, което ще има последствия и за по-малките модели на някои марки. Изчезването от гамата е малко вероятно, по-скоро ще се стигне до премахване на определени нива на оборудване, тоест най-малките и евтини модели на пазара ще се предлагат само в една версия.

Производителите обикновено издържат колкото се може по-дълго, за да инсталират тези системи, така че някои от се опитват да се отърват от автомобилите, които са произведени без тях. А ако успеят да го направя до края на годината, това е от полза за статистиката им за продажби, така че е напълно логично в момента да ги предлагат с отстъпки.

Предстои поредната сложна година пред автомобилния пазар в Европа

Положението допълнително ще се усложни от влизането в сила на новия стандарт Евро 7, който първоначално ще се отнася за всички новоодобрени леки автомобили, а година по-късно и за всички нови регистрации в Европа. Той затяга допълните максималните ограничения за всички видове двигатели, като предвижда промяна в протоколите за измерване на вредните емисии.

Особено ще бъдат засегнати дизелите, при които производителят ще трябва да гарантира минимален експлоатационен живот на системите за последващо пречистване на изгорелите газове – система за пречистване на изгорелите газове (SCR) и филтри за твърди частици (DPF), от поне 160 000 км или 8 години. Максималният срок на гаранциите ще бъде 200 000 км или 10 години в зависимост от фактора на влошаване.

Това е стойност, която измерва действителното стареене на каталитичния конвертор - SCR, който се нуждае от AdBlue, или на DPF, измервайки емисиите, изхвърлени преди изминаването на 160 000 км и след това. Ако стойностите на емисиите са в рамките на граничните стойности, няма проблем. В противен случай ще трябва да бъде заменен.

Eвро 7 съдържа и нови функции за електрически автомобили и plug-in хибриди, които дълго време избягват състоянието на батериите. Сега тези модели трябва да докажат, че поддържат поне 80% от първоначалния енергиен капацитет след 5 години или след 100 000 км, и поне 72% след 8 години или 160 000 км. Освен това електрическите превозни средства трябва да спазват максимален лимит от 3 мг/км при износване на спирачките и гумите, както и 7 мг/км при хибридите, PHEV и ДВГ.

