Защо е важно да купувате климатик от лицензиран доставчик?
На пазара съществуват десетки онлайн магазини, търговци и посредници, но не всички работят директно с производителите
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На пазара съществуват десетки онлайн магазини, търговци и посредници, но не всички работят директно с производителите
Японски производител се отказа от плановете си да пусне на пазара нова версия на модела
Всеки кораб за насипни товари Pyxis Ocean има платно с височина 37,5 метра
Още в края на 2011 г. японската компания Mitsubishi показа модела Mirage, който фактически смени хечбека Colt, макар и да отстъпва по габарити. Дължин...