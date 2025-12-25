Ето коя марка прави най-надеждните коли

SlashGear, базирайки сена проучване на Consumer Reports , обяви производителя на най-надеждните автомобили в света през 2025 г. Тази година лидерът не беше марката Subaru.

Отбелязва се, че през 2025 г. марката Subaru падна до второ място в годишния доклад за надеждност на превозните средства. Toyota вече е лидер по надеждност на превозните средства.

Изданието сподели, че популярният модел Toyota Camry е станал значително по-надежден през 2025 г. Това е вторият най-надежден седан в проучването, след Toyota Crown.

Експертите също така установиха, че надеждността на Toyota Tundra се е подобрила значително през 2025 г. Този пикап много рядко се поврежда.

Преди това How-To Geek представи много надежден употребяван хибриден седан . Изданието препоръча Lexus ES 300h.

Lexus ES 300h е базиран на седана Toyota Avalon, но предлага по-високо ниво на комфорт и много други подобрения. Този седан може да се похвали и с относително нисък разход на гориво. Друго предимство за собствениците са ниските разходи за поддръжка.

