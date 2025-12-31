Задават се нови ограничения за колите в Европа

В Европа се разгаря стара тема, касаеща правилата на играта в автомобилната индустрия. Интересното е, че този път не задвижването е във фокуса, а дизайнът, по-точно формата и размерът на каросерията.

Според Европейската федерация за транспорт и околна среда (T&E) новите автомобили в ЕС стават все по-големи година след година, а модата ръбатите и кубични форми с високи предни части на SUV-овете започва да се отразява пряко на безопасността на пешеходците. Желанието е този тип каросерии да изглеждат по-груби и мъжкарски е шоурума, за да привличат повече клиенти, но по улиците ефектът често има фатални последствия.

Основният проблем е хоризонталният преден капак и отвесната, високо разположена предна част. T&E отбелязва, че средната височина на предния капак на новите автомобили в Европа се е увеличавала приблизително с половин сантиметър годишно: от 76,9 см през 2010 г. до 83,8 см през 2024 г.

Колкото по-висока е предницата, толкова по-висока е точката на удара; при сблъсък SUV-ът наранява жизненоважни зони на човешкото тяло, а при скорости до 50 км/ч се увеличава вероятността човек да бъде прегазен под под колата, вместо да бъде изхвърлен настрани.

Високият преден капак също така влошава видимостта отблизо: T&E посочва примери за големи модели, при които водачът може да не забележи дете, стоящо директно пред автомобила. Това е мъртва зона, която много собственици не предвиждат напълно.

Подобни „открития“ се правят и отвъд Атлантика. Американският IIHS, след анализ на катастрофите, също свързва увеличаването на размера и по-високите предници с по-висока вероятност за фатални последици за пешеходците.

На този фон над 30 граждански организации призоваха властите на ЕС да въведат ограничения за размерите и формата на новите автомобили в пакет от реформи, насочени към спиране на нарастването на размери (особено в предната част) на новите автомобили до 2035 г., предава carmarket.bg.

