Лоши новини за цените на нови автомобили

Цените на автомобилите са се увеличили значително през последните години. Изследването на германския автовобилен клуб ADAC показва, че между 2020 и 2025 цената на нови автомобили, особено тези с бензинови и дизелови двигатели, е нараснала с 22-33%.

Един от най-забележителните примери е Volkswagen Golf, чиято цена се е повишила с повече от 22% за пет години. При семейния модел VW Touran увеличението достигна 33%. В същото време, при хибридни модели като Toyota Corolla, покачването на цените беше по-малко рязко – само 14-20%.

От друга страна, електрическите автомобили като Volkswagen ID.3 и BMW i4 са поскъпнали само с 3-4%, което е значително по-ниско в сравнение с бензиновите и дизеловите автомобили. Това увеличение на цените се дължи на подобрената производителност на батериите и оптимизацията на модела.

Също толкова важен фактор за растежа на разходите е увеличението на разходите за поддръжка на автомобила. Например, цената на автомобилната застраховка в Германия се е увеличила с 43,6% от 2020 до 2024, докато бензинът и дизелът са поскъпнали съответно с 33% и 43%. Електричеството за зареждане на автомобили е станало по-скъпо с 26%, но все още остава по-печелившо в сравнение с горивото.

Основният проблем, посочен от ADAC, е нарастващото финансово бреме за собствениците на автомобили. Особено за жителите на големи райони, където е трудно да се справиш без кола. С навлизането на индивидуалната мобилност в по-малко достъпна за мнозина, ADAC призовава властите и производителите да намерят начини за намаляване на разходите за превозни средства и гориво, пише "Аутомедия".

Така купувачите през 2026 ще се изправят пред избор между традиционни автомобили с двигатели с вътрешно горене, които стават по-скъпи, и по-икономични електрически автомобили, които в същото време запазват достъпността си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com