Обрат на пазара. Новите автомобили в България отново на плюс
Силен ръст при електрическите и хибридните коли, дизелът продължава да губи позиции
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Силен ръст при електрическите и хибридните коли, дизелът продължава да губи позиции
Какво показват данните от ново изследване
Автомобилният пазар у нас расте с впечатляващи темпове, а китайските марки набират сила на „Автосалон Варна 2025“
Страната ни заема мястото по годишен ръст през август, изпреварена само от Литва, Румъния и Латвия
Актуалните данни
През юли 2025 те възлизат на 7 412 591 единици
През 2023 г. сред страните от ЕС най-рязко са се увеличили продажбите на нови автомобили в България
Седем нови автомобила получиха полицейските управления в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково и Ардино
Със закупените нови автомобили се цели да се подмени част от остарелия автомобилен парк на Домашния социален патронаж
Кипър и Латвия са продали най-малко коли през 2013 г.