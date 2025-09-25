Расте броят на новите коли в ЕС, България е четвърта

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз са се увеличили за втори пореден месец през август,

според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес на официалната й страница.

След като през юли на годишна основа регистрациите на нови автомобили в ЕС отчетоха най-големия си ръст от началото на годината (7,4 на сто), възстановявайки се от спада със 7,3 на сто през юни, през миналия месец положителната тенденция се е запазила, като регистрациите са нараснали с 5,3 на сто.

България с четвърти пореден месец на двуцифрен растеж

Сред членките на ЕС България е била четвърта по годишен растеж на регистрациите на нови автомобили. Те са се увеличили за четвърти пореден месец с 25,9 на сто, надминавайки ръста през юли (20,5 на сто). В ЕС единствено Литва (52,4 на сто), Румъния (51,7 на сто) и Латвия (39,2 на сто) са отчели по-значителен ръст на новорегистрираните автомобили. През миналия месец в България са регистрирани 3684 нови автомобила, сочат още данните на Европейската асоциация на автомобилостроителите.

Пазарна структура у нас и в ЕС

Доминиращи на пазара на нови автомобили у нас през август са продължили да бъдат бензиновите модели с дял от 81,6 на сто. След тях са били тези задвижвани с дизелови агрегати (7,8 на сто), изцяло с батерии (5 на сто), хибридни системи (4 на сто) и плъгин хибридни системи (1,6 на сто). През август в ЕС са регистрирани 677 786 нови автомобила. Най-голям дял от тях са били автомобилите с хибридно задвижване (33,9 на сто), следвани от бензиновите модели (26,3 на сто), изцяло електрическите автомобили (17,8 на сто), плъгин хибридните коли – PHEV (10,4 на сто), дизеловите модели (8,8 на сто), а останалите са били с различен тип задвижване (2,8 на сто).

8-месечен баланс

От януари до август т.г. в ЕС са регистрирани общо 7 168 848 нови коли, което отговаря на минимален спад с 0,1 на сто спрямо първите осем месеца на 2024 година. За периода най-голям годишен ръст на регистрациите са отчели Латвия (34,1 на сто), Литва (40,8 на сто), Испания (14,6 на сто), Австрия (10,7 на сто) и България (8,5 на сто).

