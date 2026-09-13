Расте броят на новите коли в ЕС, България е четвърта
Страната ни заема мястото по годишен ръст през август, изпреварена само от Литва, Румъния и Латвия
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Страната ни заема мястото по годишен ръст през август, изпреварена само от Литва, Румъния и Латвия
Най-много са в секторите "Търговия на едро и дребно" и "Ремонт на автомобили и мотоциклети"
Крайният срок за регистрация в ЦИК
Регирстират колите в села
След 20 дни отново възстановиха дейността си сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР – Благоевград и пунктовете за регистрация в градовете Петрич и Гоце...
Проверка на полицията установи 255 недействителни регистрации на граждани в Кърджалийско. Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Венцислав Мо...
Днес Централната избирателна комисия започва да приема регистрации на партиите и коалициите, които искат да участват в изборите за местна власт на 25...
Ще бъдат отменени регистрациите преди местния вот на местата, където има струпване на хора. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешния бли...
София. От следващата година ще влизаме в болница само след електронна регистрация. Процедурата ще отнема едва няколко минути, но ще повиши контрола на...
София. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представит...
София. Поради технически причини в столичния КАТ временно ще бъде затруднена дейността по регистрация, пререгистрация и прекратяване на регистрация на...
София. Приемът на документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от България в Централната избирателна комисия започва днес...