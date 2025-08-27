Горещи данни за продажбите на нови коли

Продажбите на нови автомобили и лекотоварни автомобили в света продължават да растат.

През юли 2025 те възлизат на 7 412 591 единици, което е с 5,5% повече от същия месец на 2024.

Според резултатите от седем месеца продажбите на автомобили достигнаха 51 832 145 единици, което съответства на увеличение от 4,8% в сравнение със същия период на миналата година, съобщава Just Auto, позовавайки се на доклад на GlobalData, пише "Аутомедия".

Китай остава най-големият автомобилен пазар, където през юли са продадени 1 969 594 нови автомобила, което е с 9,4% повече от година по-рано. САЩ са на второ място с 1 397 421 продадени автомобила, а западноевропейският автомобилен пазар затваря челната тройка - 1 086 186 продадени автомобила и увеличение от 3,6%.

Жителите на Източна Европа са закупили 389 895 автомобила през втория месец на лятото, което е с 3,7% повече от юли 2024. В Южна Америка дилърите са продали 288 756 единици (увеличение от 7,9%), в Япония - 387 180 единици (спад от 3,6%), в Канада - 159 149 единици (увеличение от 1,3%), а в Южна Корея - 138 530 единици (увеличение от 6,4%).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com