Нова схема! Ето как цакат собствениците на модерни коли

Лоши новини за собствениците на модерни автомобили.

Нова престъпна схема става все по-разпространена в Европа. Престъпниците са се научили дистанционно да изключват важни системи на превозното средство, след което изнудват собствениците им, като искат откуп за тяхното отключване.

Външната намеса засяга основни автомобилни системи, като запалване, спирачки или мултимедийни устройства.

Нападателите откриват уязвимости в сложния софтуер, който контролира автомобила, използвайки безжични връзки за атаки - Wi-Fi, Bluetooth, клетъчни мрежи, както и чрез софтуерни актуализации и приложения на трети страни.

Експерти по сигурността са категорични, че най-важното в случая е засегнатите собственици на автомобили да не се паникьосват, пише "Аутомедия". Те в никакъв случая не бива да плащат (обикновено с банков превод) на престъпниците, тъй като това само насърчава тяхната дейност и не гарантира възстановяването на достъпа до автомобила.

Вместо това собственикът трябва незабавно да се свърже със службата за техническа поддръжка на производителя на неговия автомобил или с оторизиран дилър.

Без специализирани знания и оборудване е невъзможно безопасно да се смекчат последиците от атаката.

Също така трябва също да се съобщи за инцидента на полицията. Това ще помогне да се привлече вниманието към проблема и евентуално да се предотвратят бъдещи подобни случаи.

Освен това не трябва да се правят опити за самостоятелно решение на проблема сами, тъй като в този случай е възможно да се увреди електрониката на автомобила. Това, освен по-сериозни щети по другите системи, може да доведе и до загуба на гаранция.

