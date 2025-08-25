Неочакван обрат с китайските коли в Европа

Обрат с китайските коли в Европа.

В опит да защити автомобилната си индустрия, както и да отвърне на удара на китайските производители за получаване на субсидии от тяхното правителство, Европейският съюз наложи високи мита върху вносните електромобили от азиатската държава още от ноември 2024. Оказва се обаче, че китайските марки успяват да заобиколят тези мита, като създават местни производствени мощности и поне засега увеличат фокуса си върху хибридите.

Към момента хибридите са засегнати само частично от тарифната система в ЕС, като в същото време стават все по-популярни сред европейските купувачи. И затова не е изненада, че китайски производители увеличават вноса си на такива автомобили до рекордни нива.

Агенция Dataforce разкрива, че BYD е регистрирала 20 000 plug-in хибрида в ЕС през първата половина на годината, което е повече от три пъти повече от броя на PHEV, внесени през цялата 2024, предава "Аутомедия". В същото време MG е внесла повече PHEV през януари-юни, отколкото през цялата 2024. Lynk & Co също внася повече PHEV в Европа от всякога.

Увеличаването на фокуса им върху хибридите е от голяма полза за китайските фирми. Всеки електромобил, който BYD продава в Германия, е засегнат от базово мито от 10% и след това 17% допълнително мито, с което тарифата достига 27%. За най-продавания електрически SUV - Atto 3, тези тарифи добавят около 10 000 евро. За сравнение, plug-in хибридният BYD Seal U трябва да се справя само с 10% мита, или еквивалента на 3999 евро въз основа на началната му цена от 39 999 евро.

Въздействието е още по-значително за SAIC, която продава MG модели. Тя трябва да се справи с най-високите мита на ЕС от 45,3% за вносните си електромобили. Така че през първите шест месеца на тази година компанията е продала 60% по-малко електромобили на континента, но е увеличила регистрациите за хибридните MG HS, MG ZS и MG 3.

„Само въпрос на време беше китайските производители да променят стратегията си след въвеждането на специалните тарифи, за да увеличат рентабилността си в Европа", каза директорът на Центъра за автомобилни изследвания в Германия - Беатрикс Кейм, цитирана от Handesblatt.

Разбираемо е, че Европейската комисия е наясно с вратичката, използвана от китайските марки, но изглежда не е притеснена. Вместо това тя остава обнадеждена, че ще успее да реши нещата, като проведе разговори с агресивно разширяващите се автомобилни производители в Китай.

