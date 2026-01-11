Село край София стана имотен рай! Нов тип заселници и бум на...

Село Плана се превърна в една от най-горещите точки на имотната карта около София – и то не просто заради парцели, а заради истински бум на сглобяемите къщи и нов тип заселници, които променят изцяло профила на района.

Бърза справка в имотните платформи очертава мащаба на трансформацията. В село Плана се предлагат десетки активни оферти за къщи, парцели и земеделска земя. В една от големите платформи се отчитат над 30 обяви със средна цена на терените за строеж около 373 000 лева и приблизително 160 лева на квадратен метър. В друга платформа средната цена надхвърля 200 000 евро.

Тези стойности ясно показват, че Плана вече не се възприема като бюджетен вариант, а се позиционира като премиум планинска локация в близост до столицата.

Истинската промяна идва със сглобяемите къщи. В платформи като Bazar.bg и Imoti.info се вижда ясно оформен нов сегмент: мини къщи от около 20–25 кв.м на цени около 13–14 хиляди евро, по-големи сглобяеми домове с панорамни гледки за около 60–65 хиляди евро, както и напълно оборудвани къщи над 140 кв.м за над 120–140 хиляди евро, предава "Блиц".

Комбинацията от няколко фактора превръща селото в идеална среда за този тип имоти:

Плана е разположена между няколко планини, с панорамни гледки към Витоша и Рила – рядка комбинация, която превръща всяка тераса в атракция.

Достъпът е значително подобрен чрез пътя през Железница и връзките към Самоков, което прави селото реално достижимо от София.

Голяма част от парцелите са в регулация, с ток, вода и асфалтов достъп – ключово условие за сглобяемото строителство.

Скоростта е решаваща – една сглобяема къща може да бъде монтирана за седмици, а не за години.

Профилът на купувачите рязко се различава от този от 90-те години. Основният интерес идва от:

хора в IT и дигитални професии, които работят дистанционно

млади семейства, търсещи двор и чист въздух

домакинства със втори дом за уикенди и ваканции

инвеститори, планиращи къщи за краткосрочен наем и ретрийт туризъм

Това е новата градска средна и висша класа, която не напуска София, а я „разширява“ – живее в планината, но остава на 30–40 минути от града.

Типичният модел изглежда така: парцел за 30–60 хиляди евро плюс сглобяема къща за 20–80 хиляди евро – комбинация, която вече е почти невъзможна в Бистрица, Панчарево или Лозен.

За разлика от южните елитни зони около София, където свободните терени са оскъдни и цените вече са на градско ниво, Плана все още предлага големи парцели и по-гъвкави възможности за строителство.

Села като Пролеша и Чибаовци се развиват около индустриални коридори и логистика. Плана обаче играе в различна категория – тя е планинско убежище, а не спален квартал.

Това я прави по-близка по дух до Бистрица и Железница, но с едно ключово различие: именно сглобяемите къщи са основният двигател на промяната.

Плана преживява пълна трансформация:

от вилна зона към целогодишно населено място

от наследствени имоти към активни инвестиции

от разпокъсани постройки към оформени зони и мини-комплекси

Новите обяви показват модерна архитектура, големи прозорци, тераси с панорами, камини и енергийно ефективни решения. Това е новият визуален и социален облик на Плана.

Селото, което доскоро беше периферия, днес е сцена на новия български имотен разказ – за хора, които искат по-тих живот, повече пространство и планината пред прозореца, без да се отказват от града.

