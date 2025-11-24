Ето ги най-добрите малки коли втора ръка

Британското издание Autocar избра най-добрите малки коли на старо.

Те са икономични, компактни, евтини за поддръжка – и често много по-надеждни от големите превозни средства.

Ето и 10-те най-интересни модела от списъка:

10. Dacia Sandero (2021–...)

9. Volkswagen Polo (2009–2017)

8. Skoda Fabia (2015–2021)

7. Kia Rio (2017–2023)

6. Suzuki Swift (2017–2024)

5. Peugeot 208 (2019–...)

4. Renault Clio (2019–...)

3. Toyota Yaris (2011–2020)

2. SEAT Ibiza (2017–...)

1. Ford Fiesta (2017–2024)

