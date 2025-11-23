Трус в Европа! Автомобилните производители бият тревога

Европейските автомобилни производители бият тревога и настояват Европейската комисия да отложи влизането в сила на регулацията EUDR за обезлесяване на ЕС. Въпреки че на пръв поглед горите изглеждат малко свързани с автомобилната индустрия, на практика новите изисквания, наложени от ЕС, налагат редица трудни и много скъпи задължения на автомобилните компанията. Те също така предвиждат строги наказания за тези, които се съпротивляват.

В момент, когато китайските марки нахлуват на нови европейски пазари, а властите на ЕС обсъждат спешната нужда от спасяване на европейската автомобилна индустрия, Европейската комисия поставя нови препятствия пред местните производители. Сред тях е регулацията EUDR относно обезлесяването, която в момента се превръща в най-големия проблем на автомобилната индустрия в Европа, пише "Аутомедия".

Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), Асоциацията на автомобилните доставчици (CLEPA) и Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) призоваха Европейската комисия да отложи влизането в сила на новите правила за обезлесяване с още една година. Първоначално те трябваше да влязат в сила през декември миналата година, но след това ЕС официално отложи крайния срок с 12 месеца.

Как новите регулации ще обхващат автомобилната индустрия?

Това означава, че от 30 декември 2025 големите и средни предприятия ще трябва да изпълняват задължението да водят прецизна документация и да докладват произхода на използваните материали. По-специално, става дума за веригите за доставки на дървесина, презервативи, какао, кафе, соя и палмово масло.

EUDR изисква производителите да гарантират, че материали като дърво, естествен каучук (уплътнения и гуми) или кожа, използвани в автомобилната индустрия, идват от райони, които не са свързани с обезлесяването. Те също така въвеждат редица скъпи процедури, свързани например с геолокация на консумативи.

Разпоредбите на регулацията задължават индустриалните гиганти да проследяват и документират произхода на конкретни партиди продукти, изброени в регламента, и да документират, че те са „без обезлесяване".

В случай на неспазване на EUDR, компаниите са изправени, наред с други неща, финансови санкции (до 4% от общия годишен оборот), конфискация на съответните продукти, изключване от публични поръчки и достъп до публично финансиране, временни забрани за маркетинг на релевантни продукти и стоки и много други.

В писмо, адресирано до Европейската комисия, представители на ACEA, CLEPA и VDA твърдят, че прилагането на решенията, предложени от EUDR, изисква създаване на дигитална система за мониторинг на доставките и стриктен обмен на данни с доставчиците. И това може да повлияе не само на разходите, но и на времето за обработка на поръчката. Според представителите на автомобилната индустрия, новите регулации могат да представляват сериозна заплаха за непрекъснатостта на производството.

