Нова оферта за активите на "Лукойл"

Американските компании "Шеврон" и "Куантум Капитал Груп" ще представят обща оферта за закупуване на международните активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", съобщава "Файненшъл таймс".

Ако се стигне до сключване на сделка, двете фирми планират да си разделят активите, оценени на 22 милиарда долара.

Офертата е за цялото портфолио от международни активи на "Лукойл", включително производство на петрол и газ, за рафинериите и за над 2 000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток.

До момента няма информация каква сума са предложили двете компании, уточнява изданието, предава NOVA.

