Нова оферта за активите на "Лукойл"
До момента няма информация каква е предложената сума
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До момента няма информация каква е предложената сума
САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании
Американският енергиен гигант "Шеврон" е заинтересован да възроди спрения проект за нефтопровода Бургас-Александруполис. Това твърди в интервю за ТАСС...
Само една седмица на улични протести на природозащитници през януари 2012 беше достатъчна преди българският премиер Бойко Борисов да се разкае и да ан...
Шеврон иска дял в газопреносната мрежа, до края на годината ще има приватизация САЩ проявяват голям интерес към енергетиката на Украйна и не липсват...
Вилнюс. Американският петролен гигант Chevron е продал активите си в Литва и по този начин прекратява инвестициите си в прибалтийската страна, съобщав...
София. Американската петролна компания Шеврон (Chevron) се изтегля от България, предаде Капитал Daily. Chevron не упражнява дейност в България от ня...
Пенсилвания. Ранен и изчезнал има вследствие на експлозия и последвал я пожар на газово находище, разработвано от „Шеврон". Инцидентът стана в югозапа...
Букурещ. Повече от 2000 жители на три селища около град Васлуй в Източна Румъния са били посетени през последните два месеца в домовете си от екипи н...
Пунгещи. Американският енергиен гигант Шеврон (Chevron) обяви в неделя, че възобновява операциите с цел да направи проучвания за шистов газ в Румъни...
Букурещ. Американската компания Шеврон е подновила работа в село Пунгещи, източна Румъния, по проучванията за добив на шистов газ. В последните два ме...
Добрич. В сряда от 12 часа в центъра на Добрич гражданско обединение, борещо се срещу добива на шистов газ по метода на фракинга излиза на протест в...
Букурещ. Поплицията се намеси със сила рано сутринта в понеделник срещу жители на село Пунгещи в Североизточна Румъния, които от два месеца организи...
Шеврон започна да се изтегля в резултат на протестите