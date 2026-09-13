Всичко за Шеврон

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Chevron напуска Литва

Chevron напуска Литва

Вилнюс. Американският петролен гигант Chevron е продал активите си в Литва и по този начин прекратява инвестициите си в прибалтийската страна, съобщав...

09 юли | 13:26
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Chevron си тръгва от България

Chevron си тръгва от България

София. Американската петролна компания Шеврон (Chevron) се изтегля от България, предаде Капитал Daily. Chevron не упражнява дейност в България от ня...

27 май | 19:48
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"Шеврон" търси газ под охрана

"Шеврон" търси газ под охрана

Пунгещи. Американският енергиен гигант Шеврон (Chevron) обяви в неделя, че възобновява операциите с цел да направи проучвания за шистов газ в Румъни...

09 декември | 10:41
0 коментара
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