Ето ги най-добрите коли втора ръка под 20 бона

Тези, които търсят нов автомобил днес, знаят, че безопасността вече не е опция - европейското законодателство направи задължителни много системи за подпомагане на водача, като автоматично аварийно спиране или поддържане на лентата. Определено подобрение за всички, но цените на новите коли са се увеличили значително и не всеки е готов (или може да си позволи) да харчи големи суми.

Въпреки това, не е задължително да се фокусирате върху новата, за да имате безопасен автомобил. Анализирайки пазара втора ръка, всъщност се оказва, че преди десетилетие много компактни и средни автомобили предлагаха напреднали технологии за сигурност, най-често срещу доплащане или като част от специален пакет. Това означава, че днес можете да намерите отлични варианти, стига да знаете какво да търсите и как да разпознаете наличието на правилните системи.

Ето група от модели отпреди около 10 години, които могат да се намерят на вторичния пазар за по-малко от 20 000 евро и които могат да разчитат на системи като автоматично асистирано спиране, контрол на вниманието на водача или асистент за поддържане на лентата. Фокусирането върху такива автомобили помага да се сдобиете с безопасно превозно средство, без да се сблъсквате с високите разходи на нова кола, пише "Аутомедия".

Най-безопасните коли на старо за под 20 000 евро:

Volkswagen Golf

Opel Astra

Volvo V40

Honda Civic

Mazda 3

Toyota Auris

Subaru XV

Ford Focus

BMW 1-Series

Suzuki Swift

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com