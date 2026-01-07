Леглото на Тодор Живков е готово. Колко плащаме за него

Ако си мечтаете да спите в леглото на Тодор Живков, желанията ви стават реалност. Бившата правителствена резиденция на Тато в Нареченски бани стана 5-звезден хотел. Срещу минимум 196 евро на нощ можете да отседнете в мястото, където често са идвали Тодор Живков, както и дъщеря му Людмила след сполетялата я катастрофа.

Мястото работи по схемата adults only - над 14 години. Цените започват от 196 евро на стая за двама на вечер.

Бившата резиденция на Първия разполага с минерална вода с вътрешни и външни басейни, 23 стаи в централната сграда, 4 самостоятелни вили и още една голяма с 4 отделни стаи. В нея има още ресторант, бар, СПА център, фитнес, винарна и частни лаунджове, пише travelnews.

Инвеститор в хотела е Росен Илиев, който е предприемач с бизнеси още в транспорта, енергетиката и е собственик на винарска изба в Кресна.

Сградата е на бивша правителствена резиденция от времето на комунизма, която беше продадена от Министерството на отбраната през 2020 г., когато военен министър беше Красимир Каракачанов. В нея са отсядали Тодор Живков и останалите членове на Политбюро.

Най-чести посетители са били Живков и Пенчо Кубадински, тъй като ходели през деня в близката ловна резиденция "Кормисош". Личната стая на комунистическия диктатор се е ползвала само от него. В резиденцията се е възстановявала и Людмила Живкова след катастрофа. От началото на демокрацията резиденцията е била необитаема, като от нея е разграбено всичко до основи и голи стени. "Единствено е запазен дъбовият паркет, който ние рециклирахме и положихме отново", коментира управителят на хотела Ивайло Рашев. Сградата е заобиколена от гъста гора, а отпред се открива гледка към цялото дефиле, образувано от река Чая. Теренът е общо 25 декара. "Идеята за името Вила Роса е препратка към червеното минало на резиденцията - от времето на комунизма", каза Ивайло Рашев. По този повод по цялата фасада слагат червени цветя - мушката. Бункерите и бомбоубежищата са превърнати във винарна и в зали - частни лаунджове, където могат да се събират приятелски компании.

