Леглото на Тодор Живков е готово. Колко плащаме за него
Резиденция на Тато става луксозен хотел
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Резиденция на Тато става луксозен хотел
Направиха се окончателните разяснения
Става въпрос за държави дори като Швеция и Норвегия
За миналата година ръстът в цените на имотите бе около 16 процента
Обявиха и други ключови финансови новини
Поредният закон, приет днес
За нея всъщност се говори отдавна
Топлофикациите искаха средно повишение на цените със 123.58%
Пациентите ще трябва да вадят пари от джоба си за регистрация в клиника Ако пациент откаже да се идентифицира с пръста си при постъпване в болница, т...
Поддръжката на асансьорите на места поскъпна двойно от началото на годината. Фирмите, които се занимават с това в големите градове, въведоха нови, по...
Плащаме си и за климатици в Рио на Олимпиадата догодина. Българските представители, както и всички останали спортисти ще трябва да свикнат на мизернит...
Още в първите месеци на новата 2016 г. проекти на бизнеса ще може да кандидатстват за евтино кредитиране с пари от европейските програми. Специалният...
БНБ ще отпечата 85 млн. нови банкноти през 2015 г. Най-много нараства броят на банкнотите от 100 лв. в обращение. Това сочи отчетът на БНБ за първото...