Нов трус! Автомобилни заводи отново спират работа

Автомобилните заводи отново спират производството си поради недостиг на полупроводници. Този път става дума за три големи завода в Китай, където спирането е удължено с още две седмици - до 19 януари. Причината са забавянията в доставката на основни чипове, без които е невъзможно да се сглоби съвременен автомобил. Това показва, че проблемът, който производителите смятаха за приключил след пандемията, все още може да се върне и да блокира пазара.

Според Reuters, японският производител Honda е решил да удължи спирането на три завода в Китай, управлявани съвместно с Guangzhou Automobile Group, предава "Аутомедия". Фабриките трябваше да възобновят работата си в началото на месеца, но производството няма да започне до 19 януари. Японската компания не посочи конкретен доставчик, отговорен за забавянията, а само подчерта, че проблемът е недостигът на полупроводници.

Това не е първият такъв случай. Honda също така вече е намалила или спряла производството в Северна Америка поради недостиг на чипове, което показва, че смущенията са глобални, а не локални.

Защо липсата на прости чипове блокира сглобяването на автомобилите?

Спирането на производството не се дължи на недостиг на усъвършенствани процесори, а на недостиг на много базови полупроводници. Това са системи, използвани, наред с други, за управление на прозорци, централно заключване, осветление или елементи на охранителни системи. Без такива компоненти автомобилът не може да бъде завършен или официално одобрен за продажба.

На практика това означава, че дори един липсващ елемент може да спре цялата поточна линия, независимо от наличието на останалите части.

Полупроводници за автомобили от Китай - проблемът Nexperia се връща

Japan Times посочва, че настоящите смущения са свързани с ограниченията за износ на полупроводници, произведени от Nexperia - компания, собственост на китайската компания Wingtech. Именно блокадата на износа на чипове, произведени в Китай, принуди някои автомобилни компании да коригират производствените си планове.

Въпреки че Nexperia официално оперира като европейски производител, значителна част от дейността ѝ се извършва в Китай. В резултат на това административните решения, взети от китайска страна, бързо се превръщат в наличието на компоненти за световната автомобилна индустрия.

Honda понижи прогнозите за продажби поради съкращения в производството

Ефектите от проблемите с полупроводниците могат да се видят в данните. Според The Japan Times, Honda е намалила глобалната си прогноза за продажби от 3,62 милиона на 3,34 милиона автомобила. Това е пряк резултат от престой и ограничения в производството, причинени от недостиг на ключови компоненти.

Компанията преди това е предполагала, че ситуацията с доставките трябва да се стабилизира до края на 2025. Въпреки това, последващите решения за спиране на производството показват, че проблемът не е решен окончателно.

Какво означават затварянето на фабрики за автомобилния пазар в Европа?

Въпреки че настоящото спиране засяга Китай, последиците му надхвърлят един регион. Производствените ограничения в големите заводи обикновено водят до по-малка наличност на автомобили на други пазари, включително Европа. На практика това означава по-дълго чакане за избрани модели и версии и по-малка гъвкавост на офертите в шоурумите.

Производството на автомобили отново зависи от крехка верига на доставки

Затварянията в китайските заводи показват, че световното автомобилно производство все още разчита на изключително чувствителни вериги за доставки. Всичко, което е нужно, е проблем с един вид полупроводник, за да трябва поточните линии да спрат отново. Тъй като това важи за гигант като Honda, е възможно подобни проблеми да засегнат и други производители в близко бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com