Банката се класира и в ТОП 3 сред всички компании, според годишната класация на потребителите "Най-високо оценените работодатели"

tbi bank е най-високо оцененият работодател сред банките в България за трета поредна година и се изкачи до ТОП 3 сред всички компании, показва годишната класация „Най-високо оценените работодатели в България 2025“. Тя се базира на независими отзиви от настоящи и бивши служители във водещата кариерна платформа в България – Wherewework.bg.

Отзивите на служителите в платформата показват, че резултатите на tbi bank са много над средните. Значителните 89% от тях споделят, че биха препоръчали банката като работодател на свои познати. Най-високата оценка tbi отново получава за критерия „Корпоративна култура и ценности“, следван от „Управление“ и „Възможности за развитие“.

„За мен най-силният знак, че вървим в правилната посока, е признанието на нашите хора. Да бъдем оценени като първи сред банките за трета поредна година - и вече в TOP 3 сред всички компании в България - означава много. Това е резултат от систематичните ни усилия да градим култура, в която всеки има свобода да предлага идеи, да решава, да влияе. Именно този подход ни отличава от традиционните банки - и е безценно да виждаме, че именно това се цени от хората ни. Те са нашата най-голяма сила“, коментира Питър Барон, CEO на tbi fs.

