Изтеглят тонове стотинки от България. Хампарцумян предупреди за парите под дюшека

Тонове стотинки изтеглят от България, а служителите в банките, които броят левовете на машини, са принудени да носят маски, за да се предпазят от патогените по банкнотите.

Причината е, че българите извадиха пари, които са държани кой знае къде, но има случаи на мухлясали банкноти, с полепнали по тях различни неща. Под дюшеци, в буркани, не знам къде са държани част от българските левове, коментира пред Нова тв финансистът Левон Хампарцумян.

Той посочи, че българските стотинки, които трябва да бъдат изтеглени от обращение са около 330 – 350 20-тонни камиона, т.е. от големите тирове. Всичко това трябва да се прибере и на тяхно място да дойдат евроцентове. Но това е процес, който няма да стане от днес за утре. Този процес чисто логистично е труден, тъй като става въпрос за огромни обеми, коментира той.

В магазините възниква напрежение, но виждаме и търпимост, която проявяват голяма част от клиентите. Не се приема смесено плащане. Това, което наблюдавам, е драматична разлика на обслужването в големите магазини и в малките обекти. Като че ли проверките вървят основно в големите обекти, където обаче всичко е изрядно, защото там се прави модерна търговия. Но в малките магазини дори нямаше стартови пакети, там и ценообразуването е обърнато в полза на търговеца, за да му е лесно да връща, коментира Аксиния Баева от Българска ритейл асоциация.

