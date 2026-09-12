Изтеглят тонове стотинки от България. Хампарцумян предупреди за парите под дюшека
В магазините възниква напрежение, но виждаме и търпимост, каза той
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В магазините възниква напрежение, но виждаме и търпимост, каза той
Някои животни могат да правят прости математически действия
Възможно е да има разместване в Народното събрание, допуска шефката на ЦИК камелия Нейкова
Решението бе гласувано единодушно
Съдът удовлетвори жалбата на Бачийски
Хартията не е забавила гласуването, обяви ОИК
Камелия Нейкова направи прогноза за протичането на предстоящите на 2 април избори
Според Татяна Буруджиева манипулации с вота винаги може да има
Решението на ЦИК за 100-процентово броене на разписките от машинния вот дойде късно снощи
Заради второто решение за броене на всички разписки от машините
В кои точно секции ще се броят разписките ЦИК ще реши в деня на вота на произволен принцип
Появилите се съмнения за манипулации трябва да бъдат разсеяни с контролно преброяване, казват социалистите
Единственият документ, удостоверяващ резултата от вота, ще е протоколът от устройството
Досега не е имало регистрирано разминаване между ръчно броене и машинно
Партията излезе с позиция за решението на ЦИК
Решението на ЦИК за броене на разписките от машините е скандално
Лидерът на ИБГНИ ще внесе жалбата във ВАС утре
Обжалва пред ВАС решението на ЦИК за ръчно броене на разписките от гласуването
ЦИК въведе специални правила
В „Информационно обслужване“ ще трябва да обработят над 10 милиона числа