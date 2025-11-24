125 години "Пирогов“ – юбилей на спасени животи и специален кетъринг от Рила Кетъринг

На 21 ноември 2025 г. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ отбеляза своята 125-годишнина – повече от век на първа линия в спешната медицина и грижата за живота на хиляди българи. Това е болницата, която никога не спи, където всяка минута има значение и където се раждат героите в бели престилки.

За нас от Рила Кетъринг беше истинска чест и отговорност да бъдем избран официален кетъринг партньор на този исторически юбилей. Подготвихме изискан коктейл с над 2500 броя авторски хапки, специално създадени за повода – елегантни, вкусни и с дълбок смисъл, съобщиха от компанията. Ето какво още обявиха от Рила Кетъринг :

Специално за събитието разработихме изцяло нова серия постни хапки, вдъхновени от благословията на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който лично отслужи тържествен молебен за здравето на лекарите, пациентите и цялата болнична общност. Сред новите постни предложения бяха:

• Мини-брускети с печен пипер, патладжанен крем и пресен босилек

• Хапки с авокадо, краставица и лимоново-зехтиново желе

• Постни трюфели от тиквичка, орехи и мента

• Козуначени рулца с маслини и сушени домати върху крем от печени чушки

Всяка хапка беше не просто вкусно парченце, а символ на уважение към поста, здравето и мисията на „Пирогов“.

Сред гостите на тържеството бяха:

• Негово Светейшество Българският патриарх Даниил

• Акад. Христо Григоров – председател на Българския Червен кръст

• Ръководството и екипът на болницата

• Множество партньори и приятели на институцията

Благодарим на УМБАЛСМ „Пирогов“ за доверието! За нас беше привилегия да бъдем част от този ден и да поднесем кетъринг, който да съответства на високия дух и значимост на юбилея.

