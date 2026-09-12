Какво да правим с останалите яйца от Великден? Идеи, които ще ви изненадат
В Рила Кетъринг вярват, че добрата храна не започва със сложните рецепти, а от начина, по който гледаме на продуктите
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В Рила Кетъринг вярват, че добрата храна не започва със сложните рецепти, а от начина, по който гледаме на продуктите
Сред официалните гости на вечерта бяха зам.-председателят на НС Драгомир Стойнев
Рила кетъринг направи нещо, което ще се помни
София отново аплодира своя герой. Младият волейболен талант Александър Николов беше отличен за „Спортист на София“ за 2025 година – признание, което н...
Благодарим на УМБАЛСМ „Пирогов“ за доверието, заявиха от компанията
Най-добрата компания поднася хапки при снимките на мащабни кинопродукции
Компанията приема поръчки 24 часа 7 дни в седмицата
Ето кое е любимото хапване на Деян Донков и Анна Кошко
Идеята се родила преди няколко години по предложение на клиентите
С резултат на обследването, РЗИ Пловдив ще излезе със становище на 07.06.2024 г.
Очакват се сериозни санкции
Браншът изправи писмо на Борисов
Специални гости в новогoдишния концерт са oпepeтнaтa пpимa Eдeлинa Kънeва и aĸтьopът Toнчo Toĸмaĸчиeв
на "Лаута". Зад досегашната фирма, която зареждаше ядене и пиене за домакинствата на "Локо" (Пд), седяха водещи фигури от агитката на "смърфовете". Вм...
Български сирена и колбаси, както и българска бира ще са част от менюто за кетъринг на борда на властта. Това стана ясно, след като Авиоотряд 28 проме...
Напълно подкрепям критиките за обявената от "Авиоотряд 28" обществена поръчка за кетъринг. Това сподели във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. "След кат...
Пловдив. Заместник-кметът на община Съединение Георги Трендафилов бе задържан от полицията заради длъжностно присвояване на 15 000 лева от касата на г...
София. Кетърингът, който се приготвя в сградата на президентството, практически е незаконен, защото не е бил пререгистриран. Това съобщи шефът на Бълг...