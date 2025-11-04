Ето кое е любимото хапване на Деян Донков и Анна Кошко

Стилните и изключително вкусни хапки на Рила Кетъринг впечатлиха звездите на Народния театър Деян Донков и Анна Кошко след спектакъла „България – страна на Чудесата“, който Общество „Културно наследство“ организира в Деня на народните будители. Българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство направи в звук и картина истинско пътешествие на българския дух през вековете. Водещи на церемонията бяха хитовите актьори Деян и Анна. По време на концерта бяха връчени и юбилейните награди „Чудесата на България“. През 2025 г. националната кампания за съхранение и популяризиране на културното наследство има своеобразен юбилей – навърши 15 години.

Изтънченият коктейл след спектакъла бе организиран от лидера в кетъринг услугите Рила Кетъринг. За гостите на церемонията собственикът Георги Тодоров бе подбрал пъмперникел с пушена сьомга, лимонови филенца, каперси и крем фреш, бонбонени трюфели с мус от сирена “Асорти”, мини рап с терин от пилешко филе, крема сирена и разноцветни чушки, шоколадово брауни с маршмелоу и ягода, профитероли с ванилов крем и сос карамел и още вного вкусотии. Хит бяха хапките в цветовете на трикольора – бяло, зелено и червено.

Рила Кетъринг приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Предлага всички услуги, свързани с незабравимо преживяване на коктейл, сватба, рожден ден, частно парти, тийм билдинг. Екипът на Рила Кетъринг се грижи както за прекрасната храна по авторски менюта, така и за това да бъде изтънчено поднесена от най-добрите сервитьори. Осигурява и цялото оборудване – от маси и покривки до кафе машини.

Ние готвим с любов и сервираме с усмивка, казва Георги Тодоров. Високата оценка на Деян и Анна за перфектните хапки са доказателство за това.

