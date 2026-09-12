Всичко за Коктейли

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Прохлада със сламка

Прохлада със сламка

Ако сте на "вие" с алкохола, забъркайте си диня с лимон и лед Тайната на прохладата в летните жеги, когато сме далеч от морския бряг, се крие в кокте...

14 август | 17:45
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Прохлада със сламка

Прохлада със сламка

Да се насладим на един прохладен коктейл е идеалният вариант за бягство от тормоза на слънцето. Без значение дали търсим прохлада на плажа, или просто...

10 август | 6:35
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