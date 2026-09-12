В Нощта на Чудесата "Рила Кетъринг" направи най-стилния и вкусен коктейл
Ето кое е любимото хапване на Деян Донков и Анна Кошко
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Ето кое е любимото хапване на Деян Донков и Анна Кошко
Отлична новина за всеки, който търси елегантен начин да зададе тон на вечерта
Използвайте плодове за супер питиетата
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Жегите могат да бъдат доста изтощителни. Затова е важно да се освежим подходящо
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Ето с какви питиета можете да забравите коронакризата
Шампанското си е класика за посрещането на новата година, но защо не разнообразите часовете преди това с интересен коктейл?
Лято е, слънцето пече, на всеки му се иска да отиде на море и да се откъсне от натовареното си ежедневие в града. За тези, които нямат тази възможност...
Тази нощ в 01:34 ч. настъпва астрономическото лято. Температурите през последните два дни се покачиха драстично и вече започнахме да мислим за плаж, м...
Коктейли с шампанско са хитът на това лято. Най-модерните питиета за горещите дни на 2015 г. са задължително на винена основа. Два коктейла с пенливо...
Ако сте на "вие" с алкохола, забъркайте си диня с лимон и лед Тайната на прохладата в летните жеги, когато сме далеч от морския бряг, се крие в кокте...
Варна. С титлата шампион на България по коктейли ще тръгнат за Кейптаун варненец и добричлия. До финала на 24-ото национално състезание в морската...
Президентът на Българската асоциация на барманите Пенчо Пенчев за пореден път счупи рекорда за най-много предлагани коктейли. Петима негови колеги му...
Варна. Шеф-барман постави новия си четвърти рекорд на „Гинес", с предложени най-много коктейли в света- 2014 . Президентът на Българската асоциация на...
Да се насладим на един прохладен коктейл е идеалният вариант за бягство от тормоза на слънцето. Без значение дали търсим прохлада на плажа, или просто...
Пунш на корем в Ямайка, гледка с китове в Кейптаун
Варна. Модата в коктейлите от 20-те години на миналия век се завръща триумфално за предстоящото лято. Домашно приготвеният фреш и напитките, забъркани...