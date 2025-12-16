"Ел Би Булгарикум“ с голямо отличие на форума "Да! На българската храна“

Ел Би Булгарикум“ взе една от големите награди, връчени по време на форума „Да! На българската храна“. Компанията беше отличена за своя успешен мост между наука и вкус и получи приза „Компания с иновации“. Отличието е признание за дългогодишните усилия на дружеството да съчетава традиционни български рецепти с научни изследвания.

„Ел Би Булгарикум“ е компанията, която научи японците не просто да обичат българското кисело мляко, но и да знаят, че то носи здраве. Тя е единствената държавна компания в сектора, която не разчита само на изпитани във времето технологии, а активно инвестира в наука и иновации.

Наградата беше връчена от заместник-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. Призът получи търговският директор на компанията Атанас Мишев, който подчерта значението на връзката между научния потенциал и качествената българска храна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com