БАЕЗ с невероятна награда за своя принос

От години бизнесът в България има надежден и сигурен партньор в лицето на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Агенцията е ключова опора за компаниите, които изнасят продукцията си извън страната и развиват присъствието си на международните пазари. Чрез своите инструменти БАЕЗ подпомага устойчивия растеж и конкурентоспособността на българските износители.

По време на форума „Да! На българската храна“ агенцията получи признание за своята последователна работа в подкрепа на бизнеса. Наградата „Партньор на бизнеса“ беше присъдена на председателя на Управителния съвет на БАЕЗ Стоян Цветков. Отличието е оценка за активната роля на агенцията в насърчаването на износа и икономическото развитие на страната.

Призът беше връчен от заместник-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. С наградата се подчерта значението на партньорството между държавните институции и бизнеса в подкрепа на българските компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com