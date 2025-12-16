Изненада! Цената на това месо тръгна надолу

Пазарът на свинско месо в България остава силно предизвикателен през последните години, основно заради разпространението на африканската чума по свинете и външни икономически фактори. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов.

По думите му заболяването е оказало сериозно влияние върху сектора и върху пазарната конюнктура, като въпреки трудностите се отчита и положителна тенденция. „В момента цената на свинското месо намалява с около 50 стотинки“, посочи Михайлов.

Сред основните предизвикателства пред бранша той открои строгите регулации в Европейския съюз, както и наложените от Китай мита върху продукция с произход от ЕС, които допълнително ограничават възможностите за износ и оказват натиск върху производителите.

Въпреки това прогнозите за 2025 г. са оптимистични. Очаква се рекордно производство от около 92 хиляди тона свинско месо. „Залагайте на българската продукция“, призова изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите, като подчерта значението на родното производство за стабилността на пазара и продоволствената сигурност на страната.

