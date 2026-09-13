Къде на Балканите козунакът е най-скъп
Цените на Великденската трапеза в съседните страни и у нас
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Цените на Великденската трапеза в съседните страни и у нас
Сред основните предизвикателства пред бранша той открои строгите регулации в Европейския съюз
През 2023 година консумацията 38 килограма на лице от домакинство
Доскоро името на веригата се пазеше в тайна, но слуховете коя е тя вече разпалиха дискусии в социалните мрежи
Ето колко излиза пълна количка в супермаркета
Сравнението взриви държавата
Производството на птиче месо се прогнозира да намалее с 0,9%
Еврокомисията разхлаби мерките, въведени заради АЧС, в 20 общини, съобщи БАБХ
През 2020 г. се е увеличила консумацията на картофи и прясно мляко
За да се предпазим от болести на трапеза присъстват ястия от свинско месо, баници и ястия с ябълки
Свинският желатин действа като лекарство и не може да бъде считан за храна
Засега не се оправдават прогнозите за поскъпване на свинската мръвка с до 50%
Средната цена вероятно ще достигна до 7,50 лева
Вдигането на цената у нас е в резултат на говоренето за африканската чума по свинете
Поскъпването обаче не се дължи само на чумата по свинете, а и на международните пазари
На пазара участват и регистрирани биоземеделци и екопроизводители
Стигнахме до абсурдно положение. Ще сваляме кръстовете от стените. Ще забраняваме свинското. Страхът е нещо лошо, но предпазливостта е нещо добро. Тов...