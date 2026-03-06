Елза Маркова, „Белла България”: Удвоихме капацитета на производството на тестени продукти чрез мащабна модернизация

Автор: Вера Петрова

Проектираме първата в България „бяла стая” – помещение с инсталирана автоматична линия за слайсиране и пакетиране и постоянен контрол на чистотата на въздуха, казва изпълнителният директор на хранителната компания „Белла България” Елза Маркова

- Г-жо Маркова, в своята почти тридесетилетна история „Белла България“ неизменно е в челните позиции на годишните бизнес класации. Под Ваше ръководство. Как постигате тази устойчивост в успешното управление?

- Именно чрез устойчивост. В управлението на бизнес процесите, технологичните иновации и разбира се – хората.

- Бихте ли посочила конкретни технологични иновации?

- При изграждане на всяко едно от преработвателните предприятия на „Белла България“ автоматизацията, роботизацията и дигитализацията са от ключово значение. Основни приоритети са гарантирането на високо качество и безопасност на продуктите, оптимизиране на производствените разходи и повишаване на капацитета. Например, само в рамките на изминалата година успяхме да удвоим капацитета ни при производството на тестени продукти.

Най-новата ни фабрика за тестени изделия в Свиленград премина сертификацията по последната версия – 8 на IFS Food Standard. Той е създаден с цел да насърчава непрекъснатото подобряване на компаниите, както и да бъдем в крак с последните разработки. В този смисъл, с осмата версия„Белла България“ поставя нов стандарт, с международно значение, който цели изграждането на динамична култура на безопасност на храните. В Свиленград имаме четири напълно автоматизирани линии за производство на тестени продукти с пълнежи, два нови шокови спирални тунела „Фригоскандия“ с капацитет 1 тон/час, автоматична кашонираща машина PATYN. Така направихме възможно увеличението на производствения годишен капацитет на тази производствена база с 12 000 тона.

В производството на тестени изделия в Ямбол направихме подобрения и технологични нововъведения, които позволяват ново увеличение на производствения капацитет при тестените продукти със 17 000 тона/годишно при бутер тестата и охладеното тесто за пица.

Така с общото нарастване на производствения капацитет на компанията с допълнителни 29 000 тона при тестените продукти, общият капацитет се повишава до 60 000 тона годишно.

Във връзка с повишаване изискванията на клиентите, повишаване на конкурентоспособността на организацията и задоволяване на високите изисквания към безопасността на произвежданите продукти, на територията на „Белла България“ цехът за тестени изделия в Ямбол премина през многобройни одити и външни проверки последните години.

Сред тях са сертификационните одити на внедрената система за управление безопасността на храните, съгласно изискванията на IFS Food v. 8, успешно преминати с висше ниво. Системата беше проверена и съгласно изискванията на RSPO SCC Standard и RSPO Market Communications and Claims във връзка с насърчаване растежа и употребата на устойчиви продукти от палмово масло. Сертификационни одити премина и внедрената система по управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2015, както съответствията в дейността ни относно спазването на ХАЛАЛ и КАШЕР (Kosher) изисквания за определени етнически продукти, Rainforest Alliance, Cocoa products, MB module и посещения от втора страна (възложени от най-големите европейски търговски вериги) относно изпълнение на договорените условия и спазване на спецификациите.

В Ямбол създаваме нов производствен цех от 1 000 кв.м, като в проектна фаза е и друг с площ от 2 000 кв.м. Въведохме в експлоатация нов амонячен минусов хладилен склад с капацитет 1 500 палетоместа. Работим с 12 автоматични линии за производство на точени кори, комбинирани със системи за автоматичен контрол на тегло – динамични везни, прецизни металдетектори и рентгени, автоматична система за прием и дозиране на брашно „Агрифлекс“ (Италия) и подаване на готовото тесто, система за контрол на температура и аспирация на работното помещение „Атаро Клима“ в производството на кори, автоматична система за пакетиране на бройкови продукти за насипни тестени продукти, система за контрол на баркод опаковки на автоматична пакетираща машина „Мондини“ с капацитет 1 т/час за готови баници, опаковки seal pack – вид „картонени запечатани опаковки“, които са херметически затворени, за да се гарантира свежестта и безопасността на храната и не на последно място – удобството за домакинята – баниците се пекат в същата тарелка, необходимо е само да отстраните капака. Мога да продължа да изброявам още скорошни технологични иновации в производството на тестени продукти.

Всичките ни, общо четири, месопреработвателни предприятия са сертифицирани по IFS Food Standard версия 8, както и имат сертификата „Контролирано качество при производителя“ от „Тюф Норд България“ за най-високото ни качество месни продукти.

Това отличие позволи на нашата компания да поставя отличителен знак на част от месните си продукти, като марката „Орехите“ стана първият носител на този знак“. Процесът по сертифицирането беше дълъг и изискваше преминаване през множество проверки, включително независими експертизи и одобрение от Комитета по иновации на TÜV NORD CERT в Германия.

Марката спечели и златен медал на „Месомания 2024“ за продуктовата серия с добавен зехтин екстра върджин „Орехите DELI“. През 2025 г. златното отличие на най-престижния в страната ни професионален форум получиха отново два продукта „Орехите“ – шпековите колбаси класик и деликатесен.

Изпълнихме и проект по подмяна на основни за месопреработката машини от последно поколение – кутери, пакетиращи машини, клипсавтомати и пълначни машини. В ход е пълната реконструкция на предприятието в с. Костиево, чиято цел е подобряване на технологичната поточност на произвежданите продукти, с което ще подобрим качеството и трайността.

Проектирахме първата в България т.нар. „бяла стая“ за слайсиране – помещение с ограничен достъп и постоянен контрол на чистотата на въздуха, в която ще инсталираме напълно автоматична линия състояща се от скенер, слайс, роботизирана ръка поставя слайсираните порции на пакетираща машина с двоен етикетиращ модул, работещи в пълен синхрон и обслужвани от минимален брой оператори. Продуктът не се докосва от човешка ръка, пакетира се в опаковки от високобариерни фолиа със защитна атмосфера от инертни газове или Дарт фреш (Dart Fresh) опаковки, запазващи максимално дълго органолептичните качества на произвежданите колбаси, в комбинация с висока продуктивност и гаранция за теглото.

- До каква степен устойчивите и екологосъобразни практики са интегрирани във Вашата производствена стратегия?

- „Белла България“ интегрира принципите на корпоративната социална отговорност в ежедневния си бизнес. Създаваме и развиваме иновативни марки с дългосрочен стратегически ангажимент към обществени и екологични проекти, с грижа за здравето и пълноценното хранене на хората.

Устойчивите и екологосъобразни практики са важен елемент от нашата производствена стратегия. Стремим се да намаляваме отпадъците, оптимизираме потреблението на енергия и вода, както и да използваме възможно най-ефективно суровините. Внедрили сме мерки за рециклиране, енергийна ефективност и устойчиво управление на опаковките. Производствените ни мощности в България се захранват със 100% зелена енергия.

За нас устойчивото производство е не само екологично отговорен избор, но и стратегическо предимство за дългосрочна конкурентоспособност. Стремим се производствените ни предприятия да разполагат с най- модерното оборудване и постоянно инвестираме в обучението и развитието на персонала. Затова и сме сред най- предпочитаните работодатели в хранителната индустрия в страната. Ние предлагаме отлични възможности за професионален старт и реализация в дългосрочен план. Неслучайно дългогодишните ни служители са 40%.

- „Белла България“ притежава впечатляващо продуктово портфолио и регистрирани патенти, удостоверяващи световни новости в производството на храни.

- Да, технологичният мащаб и R&D експертност на екипите ни са впечатляващи. Имаме мащаб в технологичен план, мащаб в производствен план, мащаб в разработката на нови иновативни продукти. Те са основата на бизнес успехите ни, двигателната сила и развитието ни като бизнес общност – в страната и на чуждите пазари.

През годините затвърдихме позицията си на надежден и устойчив производител в хранителната индустрия с иновативните технологични нововъведения, международните сертификации и стратегически партньорства. Днес освен традиционните месни и тестени български продукти, предлагаме иновативни веган решения и продукти с Халал сертификат.

Тестените ни продукти – под собствени и частни марки – се предлагат на всички ключови пазари чрез директните контакти на компанията ни с водещите европейски ритейлъри като Меркадона (Испания), Schwarz групата – Lidl (Германия) и Kaufland International (Полша, Хърватска, Чехия, Румъния и Словакия и Германия), Aldi Sud и Aldi Nord, REWE и Tesco (Централна Европа).

