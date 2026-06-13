Елза Маркова, „Белла България”: Удвоихме капацитета на производството на тестени продукти чрез мащабна модернизация
Проектираме първата в България „бяла стая”
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Проектираме първата в България „бяла стая”
Родното свинско осигурява 40% от нуждите ни, а говеждото - едва 8-10% Нужни са спешни мерки за животновъдството, казва Елза Маркова, изпълнителен дир...