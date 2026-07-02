Огромната драма на Йосиф и Алекс Сърчаджиева

Великият ни актьор Йосиф Сърчаджиев вчера си отиде от този свят, като отнесе със себе си и една много голяма семейна драма.

Не приех Алекс за моя дъщеря поради трайно отсъствие в момента на зачеването й.“ Тази абсурдна от човешка гледна точка фраза, изречена от Йосиф Сърчаджиев пред съда през 80-те години на миналия век, беляза началото на една от най-болезнените семейни драми в съвременната българска култура.

Линията на защита, с която великият актьор се опита да избяга от бащинството, се превърна в негова доживотна присъда на отчуждението. Този леден аргумент не само че не издържа пред ДНК експертизите, но и положи основите на една непреодолима стена между него и новороденото му момиче.

Александра Сърчаджиева се ражда от изпепеляващата, но забранена любов между Йосиф и друга легенда на родния театър и кино - Пепа Николова. По това време обаче Сърчаджиев вече е обвързан в дългогодишен брак със сценаристката Райна Томова, към която решава да остане лоялен на всяка цена. В този сложен триъгълник малката Алекс се оказва нежелано усложнение, което бащата съзнателно избира да изтрие от съзнанието и живота си. Изборът му да съхрани официалното си семейство го кара да отрече биологичната реалност, превръщайки собствената си кръв в пълно непознато същество.



Хронологията на едни тежки отношения:

1983 година: Раждането на Александра Сърчаджиева като плод на изпепеляващата, но извънбрачна връзка между актьорите Пепа Николова и Йосиф Сърчаджиев. По това време Йосиф вече е женен за сценаристката Райна Томова и взема категорично решение да остане при законното си семейство, отказвайки да признае новороденото момиченце за свое дете.

Средата на 80-те години: Води се тежко съдебно дело за установяване на бащинство, заведено от Пепа Николова. В опит да се защити юридически и да избегне отговорност, Йосиф Сърчаджиев изрича и вписва в документите скандалната теза: „Не приех Алекс за моя дъщеря поради трайно отсъствие в момента на зачеването й.“ Назначеният ДНК тест обаче доказва бащинството му по безапелационен начин, макар той публично да продължава да твърди, че има само една дъщеря – Ана.

Краят на 80-те и 90-те години: Алекс израства под изключителните грижи на майка си, но в пълния вакуум на бащиното отсъствие, усещайки болезнено изолацията спрямо своите връстници. Години по-късно тя ще си спомни този дълъг период с думите: „Като малка ми беше много мъчно защо нямам баща, защо съм само с един родител. Че нямам отношения с него, а другите деца разказват техните бащи какво са направили за тях, а за мене – нищо.“

2004 година: Йосиф Сърчаджиев получава изключително тежък инсулт, който застрашава живота му. Младата тогава Алекс изпитва дълбока тревога за здравето му, но се страхува да го посети лично, за да не предизвика фатално емоционално вълнение, поради което следи състоянието му тайно: „Звънях един месец на лекарката му да питам как е той, исках да го видя, но не знаех как ще реагира, а знаех, че не е хубаво да се вълнува. Не отидох, а всеки ден звънях да питам как е.“

2006 година: Пепа Николова умира и 23-годишната Алекс остава съвършено сама на света, изправена пред най-голямата си житейска трагедия. Вместо бащина опора и физическо присъствие, тя получава отчуждено и кратко текстово съобщение през интернет: „Болката ти е голяма, Господ ще бъде с теб. Йосиф.“

2011 година: Натрупаният гняв и огромното огорчение от хладното отношение избухват публично по време на емоционално телевизионно интервю на Алекс в предаването „На кафе“: „Срамувам се, че този човек ми се води баща. Не може да ти е баща човек, който никога не се е грижил за теб, той не ми е баща, води ми се биологичен баща. За мен той е безразличен, а безразличието е най-страшното.“

2016 година: След години на физическо възстановяване от инсулта и дълбок вътрешен катарзис, Йосиф Сърчаджиев за първи път публично изразява огромно съжаление за проваленото си бащинство в изповед пред медиите: „Бях лош родител! Тежи ми, че не си говорим с дъщеря ми Александра. Не съм я гледал по телевизията, защото следя само новините, нищо друго.“ Актьорът признава, че умишлено избягва да я гледа на екран, за да не отваря отново дълбоките рани от миналото.

2021–2022 година: Алекс Сърчаджиева създава автобиографичния си спектакъл „На живо“, чрез който извървява своя личен духовен път към пълното освобождаване от миналото, превръщайки обидата в задочна прошка: „Когато си тръгнат гневът и обидата, тогава е много хубаво на душата ти. Не можеш да искаш някой насила да общува с теб. Ако той се чувства щастлив по този начин, коя съм аз, за да го съдя?“

30 юни 2026. великият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев си отива от този свят, като земният път на тази сложна семейна история приключва без физическо сближаване. Връзката им остава нереализирана в реалността, но духовно завършена чрез силата на прошката, оставяйки хронологията на техните отношения като един от най-вълнуващите и тъжни примери за непреодолимото отчуждение и стойността на родителството.

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